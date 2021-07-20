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«Шахтёр» в 1/8 Кубка Беларуси по футболу сыграет с «Гомелем»

20 июля 2021 15:52
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Новости Беларуси. Определены все участники 1/8 Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 июля программу 1/16 финала закрыли «Шахтер» и «Узда».

«Шахтёр» в 1/8 Кубка Беларуси по футболу сыграет с «Гомелем»-1

Сенсации не случилось: действующий чемпион страны без особых проблем разобрался с соперником. В первом тайме «горняки» отличились дважды: с разницей в 4 минуты ворота хозяев поля поразили Козел и Подстрелов. А финальную точку на 91-й минуте поставил Карпицкий.

«Шахтёр» в 1/8 Кубка Беларуси по футболу сыграет с «Гомелем»-4

В итоге 3:0, и «Шахтер» уверенно выходит в 1/8. На этой стадии солигорчанам будет противостоять «Гомель».

# Футбол Беларуси # Евгений Козел # Дмитрий Подстрелов # Егор Карпицкий # Фотофакт

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