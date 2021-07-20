«Шахтёр» в 1/8 Кубка Беларуси по футболу сыграет с «Гомелем»

Новости Беларуси. Определены все участники 1/8 Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 июля программу 1/16 финала закрыли «Шахтер» и «Узда».

Сенсации не случилось: действующий чемпион страны без особых проблем разобрался с соперником. В первом тайме «горняки» отличились дважды: с разницей в 4 минуты ворота хозяев поля поразили Козел и Подстрелов. А финальную точку на 91-й минуте поставил Карпицкий.