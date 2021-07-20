МОК признал 6 международных спортивных федераций

Шесть видов спорта получили статус олимпийских. На сессии в Токио Международный олимпийский комитет официально признал федерации таких видов спорта, как чирлидинг, муай-тай, самбо, айсшток, кикбоксинг и лакросс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».