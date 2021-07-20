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МОК признал 6 международных спортивных федераций

20 июля 2021 15:06
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Шесть видов спорта получили статус олимпийских. На сессии в Токио Международный олимпийский комитет официально признал федерации таких видов спорта, как чирлидинг, муай-тай, самбо, айсшток, кикбоксинг и лакросс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

МОК признал 6 международных спортивных федераций-1

Также на сессии было принято решение о включении в программу зимних Олимпийских игр 2026 года ски-альпинизма.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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