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Гандбол. Белорусские клубы узнали соперников по 2 раунду отбора Кубка ЕГФ

20 июля 2021 14:52
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Новости Беларуси. Белорусские гандбольные клубы СКА и «Машека» узнали своих соперников по второму квалификационному раунду Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Белорусские клубы узнали соперников по 2 раунду отбора Кубка ЕГФ-1

Так, «армейцам» предстоит сыграть с исландским клубом «Хабнарфьордюр». Могилевской дружине будет противостоять латвийский «Добелес». Первые встречи команд пройдут 16 или 17 октября, а неделю спустя состоятся ответные поединки.

# Гандбол # Фотофакт

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