Гандбол. Белорусские клубы узнали соперников по 2 раунду отбора Кубка ЕГФ

Новости Беларуси. Белорусские гандбольные клубы СКА и «Машека» узнали своих соперников по второму квалификационному раунду Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, «армейцам» предстоит сыграть с исландским клубом «Хабнарфьордюр». Могилевской дружине будет противостоять латвийский «Добелес». Первые встречи команд пройдут 16 или 17 октября, а неделю спустя состоятся ответные поединки.