«Шахтёр» уступил «Юности» в чемпионате Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Шахтер» и «Юность» сошлись лицом к лицу в центральном матче чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Шахтер» и «Юность» сошлись лицом к лицу в центральном матче чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Каждой из дружин было что доказывать. «Горняки», к примеру, наверняка жаждали вновь щелкнуть по носу минчан. Ведь в конце 2021 года именно они прервали серию «столичников», которая насчитывала 9 викторий. Тогда же «Шахтер» впервые забросил «Юности» с февраля 2021-го. А закрепление успеха помогло бы в продвижении по турнирной таблице. Ну а минским хоккеистам было важно доказать, что та осечка не более чем случайная. Они по-прежнему сильны и всерьез намерены выиграть регулярный чемпионат.
В первом периоде борьбы было много, а шайба только одна. На 10-й минуте отличился Станислав Барковский. Во втором отрезке забросил Раисов. Но его взятие ворот тут же отменили. Однако совсем скоро он же забил гол уже легитимно. А в заключительной трети Пироговский подвел финальную черту. «Юность» сильнее – 3:0.
Во второй дуэли дня «Неман» дома проиграл «Динамо» из Молодечно – 2:4.