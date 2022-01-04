«Шахтёр» уступил «Юности» в чемпионате Беларуси по хоккею

Каждой из дружин было что доказывать. «Горняки», к примеру, наверняка жаждали вновь щелкнуть по носу минчан. Ведь в конце 2021 года именно они прервали серию «столичников», которая насчитывала 9 викторий. Тогда же «Шахтер» впервые забросил «Юности» с февраля 2021-го. А закрепление успеха помогло бы в продвижении по турнирной таблице. Ну а минским хоккеистам было важно доказать, что та осечка не более чем случайная. Они по-прежнему сильны и всерьез намерены выиграть регулярный чемпионат.