«Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по футболу третий раз подряд. Со счётом 4:1 он обыграл «Белшину»

Новости Беларуси. Победителем футбольного чемпионата Беларуси стал солигорский «Шахтер». В заключительном туре «горнякам» для чемпионства была необходима победа над «Белшиной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый тайм оказался безголевым. Но уже на 5-й минуте второго периода «Белшине» пришлось доставать мяч из сетки. Максим Скавыш на добивании был точен. Спустя 6 минут Игор Иванович реализовал пенальти и тем самым упрочил положение своей команды.

А на 64-й минуте все тот же Скавыш практически снял все вопросы относительно чемпионства – 3:0. Затем гол престижа у «Белшины» забил Трояков. Но Ахмеди не успокоился и сделал счет более внушительным. 4:1 – разгромная победа «Шахтера».