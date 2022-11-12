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«Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по футболу третий раз подряд. Со счётом 4:1 он обыграл «Белшину»

12 ноября 2022 14:37
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Новости Беларуси. Победителем футбольного чемпионата Беларуси стал солигорский «Шахтер». В заключительном туре «горнякам» для чемпионства была необходима победа над «Белшиной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по футболу третий раз подряд. Со счётом 4:1 он обыграл «Белшину»-1

Первый тайм оказался безголевым. Но уже на 5-й минуте второго периода «Белшине» пришлось доставать мяч из сетки. Максим Скавыш на добивании был точен. Спустя 6 минут Игор Иванович реализовал пенальти и тем самым упрочил положение своей команды.  

«Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по футболу третий раз подряд. Со счётом 4:1 он обыграл «Белшину»-4

А на 64-й минуте все тот же Скавыш практически снял все вопросы относительно чемпионства – 3:0. Затем гол престижа у «Белшины» забил Трояков. Но Ахмеди не успокоился и сделал счет более внушительным. 4:1 – разгромная победа «Шахтера».

«Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по футболу третий раз подряд. Со счётом 4:1 он обыграл «Белшину»-7

Таким образом, «горняки» добыли чемпионский титул третий раз подряд и четвертый – в истории клуба. «Энергетик» стал серебряным призером. Бронза досталась БАТЭ.

# Футбол Беларуси # Максим Скавыш # Игор Иванович # Фотофакт

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