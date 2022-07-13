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«Шахтёр» проиграл словенскому «Марибору» и выбыл из Лиги чемпионов

13 июля 2022 18:40
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Солигорский «Шахтер» прощается с Лигой чемпионов и приветствует Лигу конференций. Мечта о лучшей доле для команды Сергея Ташуева остается несбыточной, сообщили в программе «СТВ-спорт».

«Шахтёр» проиграл словенскому «Марибору» и выбыл из Лиги чемпионов-1

В ответной игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» проиграл словенскому «Марибору» со счетом – 0:2. Уже на старте поединка, на 12-й минуте, гол в ворота солигорчан отправил Роко Батурина. На внятные ответные действия «Шахтер» не отважился. Утвердил победные намерения словенцев все тот же Батурина. На 56-й минуте контратака «Марибора» завершилась точным ударом. Словенский клуб в следующем круге квалификации сыграет с молдавским «Шерифом». А белорусская команда продолжит еврокубковую гастроль в квалификации Лиги конференций.

# Футбол # Роко Батурина # Сергей Тушуев # Фотофакт

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