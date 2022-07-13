«Шахтёр» проиграл словенскому «Марибору» и выбыл из Лиги чемпионов

Солигорский «Шахтер» прощается с Лигой чемпионов и приветствует Лигу конференций. Мечта о лучшей доле для команды Сергея Ташуева остается несбыточной, сообщили в программе «СТВ-спорт».

В ответной игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» проиграл словенскому «Марибору» со счетом – 0:2. Уже на старте поединка, на 12-й минуте, гол в ворота солигорчан отправил Роко Батурина. На внятные ответные действия «Шахтер» не отважился. Утвердил победные намерения словенцев все тот же Батурина. На 56-й минуте контратака «Марибора» завершилась точным ударом. Словенский клуб в следующем круге квалификации сыграет с молдавским «Шерифом». А белорусская команда продолжит еврокубковую гастроль в квалификации Лиги конференций.