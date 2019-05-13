Сергей Румас оценил работу оперативно-координационного центра II Европейских игр
Новости Беларуси. Оперативно-координационный центр вторых Европейских игр готов отреагировать на любую нештатную ситуацию. Алгоритмы действий при возможных инцидентах отрабатывают во время тренировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одну из них показали 13 мая главе правительства Сергею Румасу.
Во время соревнований в центре круглосуточно будут работать практически 100 человек. В их зоне ответственности разные направления – протокол, организация питания и телетрансляций и ряд других.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
При организации многофункционального и мультиспортивного мероприятия связь обретает ключевое значение. Мы должны оперативно получать сведения о происходящих инцидентах в режиме Игр со всех объектов, и тут же приниматься за решение этих задач. Определять уровень опасности существующего инцидента и дальше уже по принятому алгоритму найти решение.
До старта Европейских игр центр ждут контрольные проверки. Одна из них пройдет уже 14 мая во время тестовых соревнований по легкой атлетике на стадионе «Динамо».