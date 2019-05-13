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Сергей Румас оценил работу оперативно-координационного центра II Европейских игр

13 мая 2019 14:44
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Новости Беларуси. Оперативно-координационный центр вторых Европейских игр готов отреагировать на любую нештатную ситуацию. Алгоритмы действий при возможных инцидентах отрабатывают во время тренировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одну из них показали 13 мая главе правительства Сергею Румасу.

Сергей Румас оценил работу оперативно-координационного центра II Европейских игр-1

Во время соревнований в центре круглосуточно будут работать практически 100 человек. В их зоне ответственности разные направления – протокол, организация питания и телетрансляций и ряд других.

Сергей Румас оценил работу оперативно-координационного центра II Европейских игр-4

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
При организации многофункционального и мультиспортивного мероприятия связь обретает ключевое значение. Мы должны оперативно получать сведения о происходящих инцидентах в режиме Игр со всех объектов, и тут же приниматься за решение этих задач. Определять уровень опасности существующего инцидента и дальше уже по принятому алгоритму найти решение.

Сергей Румас оценил работу оперативно-координационного центра II Европейских игр-7

До старта Европейских игр центр ждут контрольные проверки. Одна из них пройдет уже 14 мая во время тестовых соревнований по легкой атлетике на стадионе «Динамо».

Сергей Румас оценил работу оперативно-координационного центра II Европейских игр-10

# Европейские игры # Сергей Румас # Георгий Катулин # Фотофакт

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