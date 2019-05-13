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Победитель «Гран-при Минска»: Во время гонки у меня случился солнечный удар

13 мая 2019 08:39
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Новости Беларуси. В Минске 12 мая прошли очередные тестовые соревнования ко вторым Европейским играм, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победитель «Гран-при Минска»: Во время гонки у меня случился солнечный удар-1

В минувшее воскресенье будущую трассу на шоссейных велогонках опробовали спортсмены из 14 стран. Длина круга – 15 километров. Вчера спортсмены намотали 10 кругов, в июне же в групповых соревнованиях женщинам предстоит проехать 8, мужчинам – 12.

Победитель «Гран-при Минска»: Во время гонки у меня случился солнечный удар-4

Сильнейшим на дистанции стал представитель Эстонии Норман Вахтра.  Вторым стал его коллега по команде Мартин Лаас, с бронзой грек Гергиос Буглас.

Победитель «Гран-при Минска»: Во время гонки у меня случился солнечный удар-7

Норман Вахтра, победитель «Гран-при Минска»:
Это невероятно. Во время гонки у меня случился солнечный удар. Сначала я вообще не верил, что смогу победить. Но за 3 километра до финиша я, наконец, поверил в себя. Я не знал, что происходит за моей спиной. Но потом увидел, что мой партнер по команде выиграл битву на финише и стал вторым. Это круто.

Победитель «Гран-при Минска»: Во время гонки у меня случился солнечный удар-10

В программе вторых Европейских игр будет также и велоспорт на треке. Тестовые соревнования пройдут с 16 по 19 мая на «Минск-Арене».

# Велосипед # Норман Вахтра # Фотофакт

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