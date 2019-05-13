Победитель «Гран-при Минска»: Во время гонки у меня случился солнечный удар

Норман Вахтра, победитель «Гран-при Минска»:

Это невероятно. Во время гонки у меня случился солнечный удар. Сначала я вообще не верил, что смогу победить. Но за 3 километра до финиша я, наконец, поверил в себя. Я не знал, что происходит за моей спиной. Но потом увидел, что мой партнер по команде выиграл битву на финише и стал вторым. Это круто.