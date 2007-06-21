Сергей Ляхович собирается вернуться на ринг

Возможно, вскоре мы вновь увидим на ринге самого титулованного белорусского боксера-профессионала, экс-чемпиона мира по версии WBO. После поражения от Шеннона Бриггса в ноябре Сергей Ляхович никакой активности не проявлял. По словам его промоутера Ивайло Готцева, в данный момент ведутся переговоры о бое чемпиона мира по версии WBC Олега Маскаева и нигерийца Сэмюэла Питера. А непосредственно перед этим поединком в Мэдисон-Сквер-Гарден планируется выпустить на ринг Ляховича и Николая Валуева, занимающих соответственно второе и первое места в рейтинге WBA. Если же россиянин не согласится, то соперником нашего боксера станет третий в рейтинге - Джон Руис. А уже победитель боя получит право сразиться за титул с Русланом Чагаевым. К слову, в интервью газете "Прессбол" Сергей Ляхович косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что собирается вернуться на ринг в августе-сентябре.