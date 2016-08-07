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На Олимпиаде в Рио судьи отменили дисквалификацию пловца, который расплакался

07 августа 2016 13:31
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Новости Бразилии. Испанский пловец Мигель Дюран Навия прыгнул в воду раньше стартового свистка в заплыве на 400 метров вольным стилем. Судьи дисквалифицировали спортсмена за ошибку.

Молодой человек, разумеется, расстроился. Стадион он покинул в слезах.

Спустя несколько минут судьи решили вернуть пловца.

Дисквалификацию отменили, потому что сочли, что причиной фальстарта стал резкий звук с трибун. 

Однако удача не сопутствовала испанскому пловцу. Он показал восьмой результат, преодолев дистанцию на несколько секунд медленнее личного рекорда.

Курьезные ситуации случались и на предыдущих Олимпиадах.

Напомним, бразильский дзюдоист сломал бронзовую медаль, которую выиграл на Олимпийских Играх в Лондоне.

Спортсмен решил не расставаться с наградой и везде носил ее с собой. По словам дзюдоиста, когда он пошел с медалью в душ, взял ее в зубы, не удержал и уронил награду. В результате удара верхняя часть медали – обод, через который продевается ленточка, – сломалась (продолжение этой истории здесь).

# Олимпиада 2016 # Мигель Дюран Навия

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