На Олимпиаде в Рио судьи отменили дисквалификацию пловца, который расплакался

Новости Бразилии. Испанский пловец Мигель Дюран Навия прыгнул в воду раньше стартового свистка в заплыве на 400 метров вольным стилем. Судьи дисквалифицировали спортсмена за ошибку.



Молодой человек, разумеется, расстроился. Стадион он покинул в слезах.

Спустя несколько минут судьи решили вернуть пловца.

Дисквалификацию отменили, потому что сочли, что причиной фальстарта стал резкий звук с трибун.

Однако удача не сопутствовала испанскому пловцу. Он показал восьмой результат, преодолев дистанцию на несколько секунд медленнее личного рекорда.

Курьезные ситуации случались и на предыдущих Олимпиадах.

Напомним, бразильский дзюдоист сломал бронзовую медаль, которую выиграл на Олимпийских Играх в Лондоне.

Спортсмен решил не расставаться с наградой и везде носил ее с собой. По словам дзюдоиста, когда он пошел с медалью в душ, взял ее в зубы, не удержал и уронил награду. В результате удара верхняя часть медали – обод, через который продевается ленточка, – сломалась (продолжение этой истории здесь).