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«Падения и повреждения руки не было»: белорусский велогонщик Василий Кириенко готовится к индивидуальной гонке в Рио

07 августа 2016 12:54
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Новости Беларуси. Белорусский велогонщик Василий Кириенко опроверг информацию о своем падении во время шоссейной групповой гонки 6 августа. Спортсмен заявил, что сошел с дистанции по техническим причинам.  

Василий Кириенко, велогонщик (в интервью НОК Беларуси):
Никакого падения и повреждения руки не было. Мне не понятно, почему СМИ распространили эту информацию. Я не планировал бороться за медали в этой гонке. Ставку делаю на индивидуальные соревнования, о чем и говорил накануне. Работал на Константина Сивцова, однако

сошел с дистанции на 20 км раньше, чем планировал, из-за того, что сломался переключатель передач и слетела цепь.

Сейчас Василий Кириенко готовится к следующему старту – уже индивидуальному. Мужская шоссейная

гонка с раздельным стартом состоится 10 августа, начало – в 16:00 по белорусскому времени.

К слову, олимпийская трасса у велогонщиков очень непростая. Ее протяженность составляет 237,5 километров, которые включают целых 12 подъемов. Спуски и равнины, увы, тоже не обещают передышки – традиционные пронизывающие ветра Копакабаны вряд ли сжалятся над спортсменами.

# Василий Кириенко # Олимпиада 2016

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