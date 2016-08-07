«Падения и повреждения руки не было»: белорусский велогонщик Василий Кириенко готовится к индивидуальной гонке в Рио

Новости Беларуси. Белорусский велогонщик Василий Кириенко опроверг информацию о своем падении во время шоссейной групповой гонки 6 августа. Спортсмен заявил, что сошел с дистанции по техническим причинам.

Василий Кириенко, велогонщик (в интервью НОК Беларуси):

Никакого падения и повреждения руки не было. Мне не понятно, почему СМИ распространили эту информацию. Я не планировал бороться за медали в этой гонке. Ставку делаю на индивидуальные соревнования, о чем и говорил накануне. Работал на Константина Сивцова, однако

сошел с дистанции на 20 км раньше, чем планировал, из-за того, что сломался переключатель передач и слетела цепь.

Сейчас Василий Кириенко готовится к следующему старту – уже индивидуальному. Мужская шоссейная

гонка с раздельным стартом состоится 10 августа, начало – в 16:00 по белорусскому времени.

К слову, олимпийская трасса у велогонщиков очень непростая. Ее протяженность составляет 237,5 километров, которые включают целых 12 подъемов. Спуски и равнины, увы, тоже не обещают передышки – традиционные пронизывающие ветра Копакабаны вряд ли сжалятся над спортсменами.