Прямой эфир

Сборная Беларуси по мини-футболу в отборочном турнире к Евро-2016 стартовала с ничьи с командой Польши – 0:0

19 марта 2015 05:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Мини-футбольная сборная Беларуси провела первый матч квалификации к Евро-2016. Наши земляки, напомню, выступают в отборочной группе «3», матчи которой проходят в польском городке Кросно.

В дебютном поединке подопечных Владимира Игнатика испытывали на прочность хозяева мини-турнира – поляки. Впрочем, домашние стены не помогли западным соседям победить – игра завершилась вничью – 0:0.

В другой дуэли группы «3» действующие чемпионы Европы из Италии всухую разгромили Финляндию – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
БК «Цмоки-Минск» обыграл «Красный Октябрь» 17 марта – 89:84
18 марта 2015 11:51

БК «Цмоки-Минск» обыграл «Красный Октябрь» 17 марта – 89:84

Баку: Журналистам показали спортивные объекты Европейских игр-2015
18 марта 2015 06:51

Баку: Журналистам показали спортивные объекты Европейских игр-2015

Белоруска Александра Романовская заняла 3-е место на этапе Кубка Европы по фристайлу
17 марта 2015 11:00

Белоруска Александра Романовская заняла 3-е место на этапе Кубка Европы по фристайлу