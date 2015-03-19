Сборная Беларуси по мини-футболу в отборочном турнире к Евро-2016 стартовала с ничьи с командой Польши – 0:0

Новости Польши. Мини-футбольная сборная Беларуси провела первый матч квалификации к Евро-2016. Наши земляки, напомню, выступают в отборочной группе «3», матчи которой проходят в польском городке Кросно.

В дебютном поединке подопечных Владимира Игнатика испытывали на прочность хозяева мини-турнира – поляки. Впрочем, домашние стены не помогли западным соседям победить – игра завершилась вничью – 0:0.

В другой дуэли группы «3» действующие чемпионы Европы из Италии всухую разгромили Финляндию – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».