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«Днепр» лишился шансов остаться в элитном дивизионе ЧБ по футболу

09 ноября 2024 13:19
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«Днепр» за два тура до финиша чемпионата Беларуси по футболу лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В гостевом матче 28-го тура могилевчане уступили «Витебску» со счетом 1:2. В турнирной таблице «Днепр» уже не сможет подняться выше предпоследнего 15-го места и составит компанию солигорскому «Шахтеру», которого постигла та же горькая участь. «Горняки» находятся на 16-м месте. Во втором поединке дня мозырская «Славия» победила новополоцкий «Нафтан» – 1:0. И тем самым прервала 11-матчевую безвыигрышную серию.

# Футбол

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