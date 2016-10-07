Сборная Беларуси по футболу готовится к поединку с голландцами

Сегодня, 7 октября, в 21:45 все болельщики футбола с замиранием сердца будут следить за первым выездным поединком белорусской сборной по футболу в матче с голландцами на стадионе в городе Роттердам в Нидерландах. Напоминаем, игры отборочного тура Чемпионата мира-2018 в европейской квалификационной группе А начались. 6-го сентября наша сборная сыграла вничью с французами у себя дома – на стадионе «Борисов-Арена». Мы все тогда очень радовались за них. Но то была игра что называется «в родных стенах». Пришёл черёд играть «в гостях».

Вся наша спортивная Беларусь сегодня будет болеть футболом. И об этом мы поговорим с директором департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Владимиром Бережковым.