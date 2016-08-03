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Сборная Беларуси по футболу 31 августа проведет в гостях товарищеский матч с Норвегией

03 августа 2016 08:14
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Новости Беларуси. Игроки и тренеры белорусской футбольной сборной проведут последний летний день в Норвегии. Федерации двух стран договорились о товарищеском матче в Осло 31 августа. Для подопечных Александра Хацкевича он станет контрольной проверкой сил перед стартом в отборочной кампании к чемпионату мира-2018.

Норвежцы занимают в рейтинге ФИФА 49 строчку. Прежде их пути со сборной Беларуси пересекались шесть раз. В четырех случаях наши земляки терпели поражения, в двух добивались побед, а еще две дуэли закончились вничью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Футбол Беларуси

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