Рио-2016. Алина Талай и белорусские дзюдоисты провели последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду

Новости Беларуси. Именитая белорусская легкоатлетка Алина Талай всего через сутки отправится на Олимпийские игры в Рио. А пока наша барьеристка проводит последнюю тренировку. Белорусская в прошлом сезоне не раз заставляла говорить о себе с уважением международную прессу и соперников. Теперь осталось подтвердить класс, ведь Олимпийские игры – это подведение итогов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Талай, бронзовый призер чемпионата мира, участник олимпийских игр-2016:

Настроение отличное. Я с нетерпением жду пробежать на дорожке в Рио. И хочу пожелать всем нашим болельщикам, чтобы они смотрели и чувствовали наши эмоции вместе с нами.

Параллельно с легкоатлетами последние тренировки провели дзюдоисты. Состав мастеров татами на Игра в Рио сводится к двум атлетам. Представлять нашу страны на главных стартах четырехлетия в Бразилии будут Дмитрий Шершень, а также Дарья Скрыпник – серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира. Заключительные тренировки – это возможность протестировать личные секреты на татами.

Дарья Скрыпник, серебряный призер чемпионата мира, участник олимпийских игр-2016:

Моя заветная мечта. Каждому, кто из Беларуси попал на Олимпиаду, желаю всем удачи, медалей, в том числе и чтобы я была призеркой, а желательно чемпионкой.