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Белоруски вернулись в Минске в ранге чемпионов Европы по хоккею на траве в дивизионе «Троффи»

02 августа 2016 06:39
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Новости Беларуси. Золотых хоккеисток встречали 1 августа в национальном аэропорту. В Беларусь вернулись чемпионки Европы по хоккею на траве в дивизионе «Троффи». В Шотландии наша команда, составленная из девушек до 18 лет, произвела фурор.

В финальном матче были повержены француженки, причем в серии буллитов. Таким образом, сборная Беларуси не только завоевала золото континентального форума, но и получила возможность сыграть в 2017 году в компании элитных европейских сборных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Любовь Цимончик, главный тренер сборной Беларуси по хоккею на траве (U18):
Мы вообще ехали с задачей первое-второе место. Естественно, когда мы вышли в финал, то только первое место. Есть над чем работать, и хочется, конечно, в дивизионе А тоже продвигаться вверх, прославлять республику и чтобы все узнали, что такое хоккей на траве.

Ольга Скриба, капитан сборной Беларуси по хоккею на траве (U18):
Мы не могли поверить. Наверное, даже после полуфинала радовались в два раза больше. Потому что когда мы обыграли Францию, не передать словами чувства. Я до сих пор не верю, что мы это сделали.

# Хоккей Беларуси

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