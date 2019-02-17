«Самое драгоценное в моей коллекции». Как живут и какие трофеи собирают белорусские биатлонные фанаты

Новости Беларуси. Всю предстоящую неделю в Раубичах почти нон-стоп будут соревноваться стреляющие лыжники, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. 18 февраля – «Гонка легенд», а с 20 февраля – чемпионат Европы. И пока у организаторов идут последние приготовления, болельщики уже вовсю готовы встречать кумиров.

Без сомнения, биатлон в Беларуси – едва ли не самый любимый вид спорта у многих. А наших энтузиастов слышно и видно на каждом этапе Кубка мира. Клавдия, как бы это комично не звучало, «заболела» биатлоном, когда и вправду болела! Кто же знал, что включив от скуки телевизор и увидев бронзовый финиш Дарьи Домрачевой в Ванкувере, этот вид спорта захватит так искренне и надолго.

Когда попадаешь в комнату девушки, становится сразу понятно – здесь живет настоящий биатлонный фанат. Гоночные бипы биатлонистов на стене, более сотни автограф-карт и фотографий со спортсменами, подписанные календари…

Клавдия Комяк, биатлонная болельщица:

Это просто охота за карточками. Выжидаешь спортсмена, остаешься после старта, ждешь, чтобы он подъехал. Не важно – карточка, автограф, фотография – что-нибудь! Помню свою первую автограф-карточку – Дарьи Домрачевой. Для меня это было что-то с чем-то. Для меня это самое драгоценное в моей коллекции.

Мы были в Оберхофе в 2015 году. У меня был день рождения. Я очень переживала: как же, день рождения не отмечу, подарки не привезешь с собой за границу. Наверное, это мой лучший подарок на день рождения. А вот этот букетик – от Хенрика Лабелунда. Мы попали на стадион тогда. Все кричат, поддерживают. А я за него уже тогда болела. И я начала кричать его имя: «Хенрик, Хенрик». Он подошел к ограде и мне прямо в руки передал этот чудесный букетик.

Клавдия – болельщик активный. Поддерживает спортсменов не только по телевизору, но и выезжает на этапы Кубка мира. Благодаря знанию иностранных языков активно общается с фан-клубами из других стран. Клавдия Комяк:

С немцами дружим. У них есть белорусский фан-клуб в Германии. Они болеют за Дарью Домрачеву и за всю нашу команду. У нас есть знакомая болельщица. Она сама белоруска, но живет в Германии и тоже ездит везде. Мы часто с ней кооперируемся. Всё время есть новые люди, которые хотят включиться в это движение – быть в потоке фанатов.

Инга – болельщица со стажем. Уже много лет она является автором популярного блога о биатлоне «Даша – девушка мечты». В своем интернет-дневнике Инга публикует все новости, связанные с Дарьей Домрачевой, Уле-Эйнаром Бьерндаленом, а также заметки о белорусской сборной.

Инга Пинголь, биатлонная болельщица:

Я долгое время была просто юзером на этом ресурсе. Мне захотелось рассказать про Дашу, что это за человек. Почему завела этот блог? Стараюсь по мере своих сил объяснять, показывать, какова Даша, какова белорусская сборная. Как Даша в своем последнем интервью говорила, что нужно стараться, чтобы больше красивого, прекрасного было в жизни. Вот и я надеюсь, что мой блог «Даша – девушка мечты» немножко красоты, справедливости, доброты несет людям.

Поездки в Раубичи на сборы белорусской команды, многочисленные фото со спортсменами, победа в конкурсе, где приз – встреча с Уле-Эйнаром Бьерндаленом. В 2018 году у Инги сбылась еще одна мечта. Она побывала, по словам самих биатлонистов, на самом красивом этапе Кубка мира – в Антхольце.

Инга Пинголь:

Во-первых, мы для всех ребят – и мужской, и женской сборных – подготовили сувениры, подарки. Мы написали каждому какие-то теплые слова-пожелания – абсолютно всем, кто был тогда в команде. Один день после гонки, вечером, мы поехали в гостиницу, где жила наша белорусская сборная, и передали ребятам эти гостинцы. Ребята были очень счастливы, что мы приехали к ним.