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Заряд бодрости, которого хватает надолго: 1 января в Минске пройдет новогодний забег

29 декабря 2017 21:18
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Новости Беларуси. Те, кто не привык сидеть на месте (а точнее, за столом) 1 января могут поучаствовать в марафоне здоровья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ровно в 09:00 у Дворца спорта будет дан старт необычному забегу.

Маршрут в 10 километров пройдет по немноголюдным центральным улицам. Кстати, желающих взбодриться после новогодней ночи много. Организаторы напоминают, что участие в пробеге бесплатное. Кроме того, любители спорта смогут первый день нового года провести на коньках.

Заряд бодрости, которого хватает надолго: 1 января в Минске пройдет новогодний забег-1

Дмитрий Тимашков, руководитель команды «Крылья Ангелов»:
На такой пробежке получаешь очень хороший заряд бодрости, которого хватает надолго. Очень приятно, что все больше и больше людей выбирают такой оригинальный способ встречи Нового года альтернативой обычному застолью и традиционному салату оливье.

# Фотофакт # Новый год # Дмитрий Тимашков

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