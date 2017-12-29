Заряд бодрости, которого хватает надолго: 1 января в Минске пройдет новогодний забег

Новости Беларуси. Те, кто не привык сидеть на месте (а точнее, за столом) 1 января могут поучаствовать в марафоне здоровья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ровно в 09:00 у Дворца спорта будет дан старт необычному забегу.

Маршрут в 10 километров пройдет по немноголюдным центральным улицам. Кстати, желающих взбодриться после новогодней ночи много. Организаторы напоминают, что участие в пробеге бесплатное. Кроме того, любители спорта смогут первый день нового года провести на коньках.