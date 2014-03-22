«Это издевательство над хоккеем, над зрителями, над командой!». «Юность» обыграла «Гомель» — 4:2

Новости Беларуси. Полуфинальная серия чемпионата страны по хоккею вновь вернулись в Минск.

Стоит отметить, что вечером 21 марта Чижовка-Арена была непривычно полна. То ли свою роль сыграло то, что матч проходил в пятницу, то ли люди просто активнее потянулись на игры родного чемпионата, но так или иначе именно в этот вечер был обновлен рекорд посещяемости полуфиналов Экстралиги. За пятым поединком Юности и Гомеля следили 4200 зрителей, среди которых и большая группа болельщиков-гостей. К слову, иногда они звучали куда громче, чем домашняя публика.

Обе команды бились до последнего и ожидаемо показывали высокий уровень игры. Уже в стартовой трети дружины обменялись голами. «Юность» забила в большинстве, а вот «Гомель» отличился в меньшинстве!

Решающим стал второй период. Хозяева не сумели реализовать буллита, а чуть позже сами пропустили со штрафного броска, при том гости в этот момент опять же были вчетвером. Дубль оформил Евгений Саломонов. Однако «Юности» понадобилось совсем немного времени, чтобы не просто сравнять счет, но и выйти вперед. Гомельчане просто не выдержали почти 6 минут в меньшинстве, при том в полне спорном меньшинстве. Однако решение судей – закон. В итоге заключительная треть стала скорее формальностью.

Точку в этом матче поставила шайба Максима Слыша в пустые ворота «рысей». «Юность» выиграла 4:2 и повела в серии 3:2, а вот насколько счет справедлив, пусть каждый решит сам, но не согласиться с Валерием Ворониным сложновато.

Валерий Воронин, гл. тренер ХК «Гомель»:

Это издевательство над хоккеем, над зрителями, над командой, которая играла.

Но вот наставник минчан – Михаил Захаров - явно был зол на такое заявление коллеги, посчитав, что никакой несправедливости не было. В общем, послематчевая пресс-конференция закончилась раньше, чем успела начаться, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.