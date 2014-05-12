Роман Стронгин о роли тренерского состава в подготовке национальной сборной Беларуси на ЧМ-2014. «Горячий лёд» за 12 мая 2014 года

Новости Беларуси. 12 мая, сборная Беларуси добилась второй победы на домашнем турнире и сделал весомую заявку на выход в плей-офф. Мнения игроков и тренеров, эмоции болельщиков, комментарии экспертов и результаты дня в программе «Горячий лёд» на СТВ.

Гость этой программы - начальник пресс-службы хоккейного клуба «Динамо-Минск» Роман Стронгин высказал свое мнение о тренерских составах, которые готовили национальную команду в разные годы.

В это время члены белорусской команды благодарили болельщиков за поддержку!

Андрей Стась, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Невероятные эмоции. Большое спасибо болельщикам! Сумасшедшая поддержка, она нам очень помогла! Старались играть по заданию тренера и использовать моменты, которые у нас были.

Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Напряженная игра. мы рады, что мы победили. Всегда приятно выигрывать в накале такой борьбы. Игра нервная, валидольная, можно сказать, но, тем не менее, она придает уверенности и силы.