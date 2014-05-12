Чемпионат мира по хоккею в Минске. На матче Россия – США установлен рекорд посещаемости – 14 124 зрителя

Новости Беларуси. 12 мая в заключительном матче дня на «Минск-Арене» встречались сборные России и США. Как и ожидалось, эта встреча привлекла наибольшее внимание болельщиков.

По официальным данным, противостояние России и США посетило 14 124 человека. Этот показатель является рекордным с начала чемпионата мира по хоккею в Минске.

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен также на матче с участием сборной России. 11 мая за победой (4:2) наших географических соседей над командой Финляндии наблюдало 13 943 болельщика, передает корреспондент ctv.by Дмитрий Руто.

К слову, наибольшее количество зрителей, посетивших матч с участием сборной Беларуси на чемпионате мира, было зафиксировано также 11 мая – 13 734 человека. Дружина Глена Хэнлона тогда на льду «Минск-Арены» одержала волевую победу над сборной Казахстана – 4:1.