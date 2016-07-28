Рио-2016. «Сожалею, что в Рио не будет мужской сборной Беларуси»: вице-президент ICF

Новости Беларуси. На столичном велодроме «Минск-Арена» прошла церемония открытия чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи до 23 лет.

Сами же гонки стартуют 28 июля на канале Республиканского центра олимпийской подготовки в Заславле. Там уже все готово к предстоящему старту как для участников, так и для зрителей.

Среди почетных гостей в Минск прибыл первый вице-президент Международной федерации каноэ, олимпийский чемпион Иштван Вашкути.

Он дал высокую оценку организации турнира.

А журналисты не могли обойти стороной неприятную историю с олимпийской дисквалификацией наших ведущих гребцов – братьев Богдановичей.

Иштван Вашкути, первый вице-президент Международной федерации гребли на байдарках и каноэ:

Я очень сожалею, что на Олимпиаде в Рио не будет представлена мужская сборная Беларуси. Я считаю, что белорусская команда очень сильная. У нее большой потенциал. Я помню прекрасные результаты в Пекине и Лондоне и надеюсь, что ваша сегодняшняя молодежь сможет достойно представить Беларусь на следующих Олимпийских играх в Токио. Мы хотим сотрудничать. Именно поэтому я прибыл сюда.

Более тысячи участников из 67 стран заявлены на этот форум. Наша страна славится сильными традициями в гребле. В пользу белорусов, хочется верить, и горячая поддержка домашних трибун, сообщили в программе СТВ-спорт.