Рио-2016. Как сложился второй день Олимпиады для белорусских спортсменов

Главное событие четырехлетия в спортивной жизни планеты проходит в эти дни. Бразильский город Рио-де-Жанейро принимает XXXI летнюю Олимпиаду. Как сложился второй день Игр для белорусских спортсменов?

Констатируем: второй день Олимпиады сложился не слишком удачно для белорусских спортсменов. Велогонщица Алена Омелюсик принимала участие в гонке на шоссе. Алена держалась в группе лидеров на протяжении длительного времени, но сил на то, чтобы принять предложенных темп в концовке, у белоруски не хватило. В итоге Омелюсик 13-я.

А судьба медалей была определена в драматичной борьбе на финише. Группа из трех преследовательниц настигла лидировашую американку Мару Эббот и оставила ее за пределами пъедестала почета. «Золото» же досталось Анне Ван Дер Брегген из Голландии.

Определенные надежды, если не на медаль, то на попадание в финал были связаны с Викторией Чайкой. Однако в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета белоруска заняла 16 место. В финале же борьбу за медали продолжили восемь лучших. Золото выиграла китаянка Чжан Мэнсюэ.

По-разному сложилась судьба наших настольных теннисисток, которые провели матчи второго круга. Александра Привалова проиграла спортсменке с Тайваня 2:4. А вот еще одна белоруска Виктория Павлович проявила незаурядную силу воли. Она уступила в первой и второй партиях россиянке Михайловой. Зато потом взяла четыре следующие. В 1/16 Павлович сыграет с представительницой Тайваня Чен.

На дальних подступах к медальному пьедесталу завершили выступление наши дзюдоисты Дмитрий Шершань и Дарья Скрыпник. В предварительном раунде Шершань в весе до 66 килограммов проиграл Ришоду Собирову, а Скрыпник, на той же стадии, в категории до 52 килограммов уступила Мареен Краех.

Завершили выступление на Олимпиады наши пловцы Никита Цмыг и Виктор Стаселович. В первой раунде квалификации на дистанции 100 метров на спине они показали 29 и 32 результаты соотвественно, в полуфинал соревнований не пробились.

Весьма обидно за выступление Кайли Диксон. Американская гимнастка получила возможность представлять Беларусь специально на Олимпиаде. Однако в Рио Диксон откровенно провалилась – набрала низкие баллы и не попала в финалы как на отдельных снарядах, так и в многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».