ХК «Динамо-Минск» занял третье место на Кубке имени Аркадия Чернышева

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» завершило выступление на Кубке имени Аркадия Чернышева – предсезонного турнира, который проходит в Москве. После двух поражений от клубов из столицы России – «Динамо» и «Спартака» – «зубры» вволю «оторвались» на одноклубниках из Балашихи. Встреча двух «Динам» завершилась с разгромным счетом 6:1 в пользу минчан.

В каждом из периодов наши хоккеисты провели по две шайбы в ворота соперников. Открыл счет Сергей Костицын. Забрасывали также Павлович, Ногачев, дважды Эллисон, а также Лингле.

Впереди у минского клуба турнир в Риге. Соперниками команды под руководством Крэйга Вудкрофта в розыгрыше Кубка Латвийских дорог будут хозяева льда, а также ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».