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Рио-2016. Белорусские гимнастки в Минске тренируются на аналоге олимпийского помоста

28 июля 2016 09:06
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала три Олимпийские лицензии на Игры в Рио (две личные и  одну групповую) и теперь наши грации пакуют чемоданы в Бразилию.

5 августа девушки отправятся в столицу летней Олимпиады, ну а пока оставшееся до отъезда  время занято исключительно тренировками, сообщили в программе СТВ-спорт.       

Они проходят в Минске на базе нового легкоатлетического манежа Университета физической культуры и спорта, где даже установили специальный помост – аналог олимпийского подиума.

В белорусской художественной гимнастике сильны традиции и посему в преддверие главных игр четырёхлетия Мелитина Станюта, Екатерина Галкина и национальная команда в групповом упражнении, дали открытый урок для юных гимнасток, где  продемонстрировали всю свою олимпийскую программу.

 Для Ирины Лепарской это будет уже восьмая Олимпиада. Именно Лепарская отыскала Марину Лобач, подготовила Юлию Раскину и конечно же, открыла миру Любовь Черкашину. Вот и сегодня, в свой день рождения, Ирина Юрьевна на боевом посту.

# Любовь Черкашина # Ирина Лепарская # Олимпиада 2016

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