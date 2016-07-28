Рио-2016. Белорусские гимнастки в Минске тренируются на аналоге олимпийского помоста

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала три Олимпийские лицензии на Игры в Рио (две личные и одну групповую) и теперь наши грации пакуют чемоданы в Бразилию.

5 августа девушки отправятся в столицу летней Олимпиады, ну а пока оставшееся до отъезда время занято исключительно тренировками, сообщили в программе СТВ-спорт.

Они проходят в Минске на базе нового легкоатлетического манежа Университета физической культуры и спорта, где даже установили специальный помост – аналог олимпийского подиума.

В белорусской художественной гимнастике сильны традиции и посему в преддверие главных игр четырёхлетия Мелитина Станюта, Екатерина Галкина и национальная команда в групповом упражнении, дали открытый урок для юных гимнасток, где продемонстрировали всю свою олимпийскую программу.

Для Ирины Лепарской это будет уже восьмая Олимпиада. Именно Лепарская отыскала Марину Лобач, подготовила Юлию Раскину и конечно же, открыла миру Любовь Черкашину. Вот и сегодня, в свой день рождения, Ирина Юрьевна на боевом посту.