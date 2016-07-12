Рио-2016. Беларусь провожает спортсменов на Олимпийские игры

Новости Беларуси. Выдающихся спортсменов и главных в нашей стране претендентов на Олимпийское золото провожают на XXXI летние Олимпийские игры. Меньше чем через неделю самолёты с участниками главного спортивного состязания планеты отправятся в Бразилию.

Всего с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро на старт выйдут больше 140 белорусских атлетов. За звание лучших в мире им предстоит сразиться в 25 видах спорта.

Суверенная Беларусь принимает участие в Олимпийский играх уже в 6 раз. За награды четырёхлетия лучшим спортсменам нашей страны предстоит сразиться с представителями 200 государств.

12 июля на торжественной церемонии проводов олимпийская команда выберет своего капитана и знаменосца. Свои напутствия атлетам также выразят чемпионы и ветераны спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Макаренко, первый олимпийский чемпион Республики Беларусь:

Наука, тренеры, детские спортивные школы, организации, институты. Всё это работает, на человека, на спортсмена, чтобы он выступил успешно. Это гордость страны. 79 олимпийских чемпионов в стране за все годы подготовлено. Они не перестают быть примером для нашей молодежи.