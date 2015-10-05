Республиканские дебаты «Выбирай.Бай» на тему здорового образа жизни прошли в Минске

Новости Беларуси. Белорусская молодежь выбирает здоровый образ жизни. Спорт, занятие физкультурой и отказ от вредных привычек — такими стали главные темы дискуссии в рамках республиканского проекта «Выбирай.Бай». Форум собрал более 150 человек — лидеры молодёжных объединений со всей страны, а также эксперты и олимпийские чемпионы. Во время дебатов каждый мог задать не только вопрос, но и высказать свое мнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Сегодня — это мнение населения — количество спортивных сооружений по сравнению с тем, что было 20-25 лет назад, сегодня в разы больше. Сегодня государство оказывает большую поддержку спорту, создавая условия, доступность.

Виктория Меннанова, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Это тема сегодня актуальна как никогда для молодежи в целом, поскольку именно в Беларуси, в нашей стране созданы абсолютно все условия для занятия физической культурой и спортом, для занятия туризмом.

Павел Дрожжа, врач УЗ «Воложинская центральная районная больница», участник республиканских дебатов «Выбирай.Бай»:

Должна быть ответственность за свое здоровье, то есть они должны сами следить, заниматься профилактикой здоровья. Не только заниматься спортом, но и правильно питаться, находиться побольше на чистом воздухе.