Республиканская спартакиада работников ОАО «Белагропромбанк» прошла в Минске: как это было?

Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей составляющей социальной политики, проводимой в ОАО «Белагропромбанк». Это нашло своё отражение и в Республиканской спартакиаде работников банка, которая прошла на минувшей неделе, под эгидой Республиканской общественной организации «Белая Русь» и Объединенной профсоюзной организации «Белагропромбанка».

Иван Капелько, директор Центра по работе с персоналом ОАО «Белагропромбанк», председатель Организации по производственному принципу ОАО «Белагропромбанк» РОО «Белая Русь»:

Что такое организация «Белая Русь» для банка сегодня? Это не просто союз единомышленников, это структура, которая способна объединить целеустремлённых, энергичных, креативных, неравнодушных людей, которые могут принять участие и будут создавать своё будущее по-новому. Себя мы позиционируем как банк будущего, поэтому мы говорим: «Белая Русь – будущее».

И вот торжественное открытие. Приветственные слова заместителя Председателя Правления Виталия Крука и в бой.

Программа соревнований насыщена и разнообразна – водное поло, плавание, айсшток, настольный теннис, гиревой спорт, бильярд, дартс, квест-игра. За каждое очко идет упорная борьба, ведь команды съехались со всех уголков страны.

Денис Фалькович, главный специалист Объединенной профсоюзной организации ОАО «Белагропромбанк»:

Среди наших работников в нашем банке мы стараемся развивать максимально массовый спорт, чтобы наши работники были более здоровыми, более активными – это самое главное, учитывая, что у нас, всё-таки, сидячий образ жизни. Ежегодно проводим туристические слёты. Более 10 лет они у нас проходят в разных регионах, каждый год это новое место. Вот мы начали проводить спартакиаду на нашем спортивно-оздоровительном комплексе. Наши работники в регионах, областях, районных центрах принимают в местных соревнованиях участие, занимают призовые места, становятся чемпионами. У нас есть даже свои сборные команды по мини-футболу. В этом году она у нас стала чемпионом страны среди банковских структур.

Хочется добавить, что Спартакиада – это не только возможность помериться силами в том или ином виде спорта, но и встречи с коллегами из разных регионов страны, развитие корпоративной культуры и пропаганда здорового образа жизни. Два дня Спартакиады пролетели незаметно. И вот церемония награждения – третье место завоевала команда Региональной дирекции по Гомельской области, на втором – Региональная дирекция по Брестской области, а победителем Спартакиады стал Центральный аппарат банка.

Артур Терешко, капитан команды Центрального аппарата ОАО «Белагропромбанк», специалист Отдела социального развития персонала Центра по работе с персоналом банка:

Это непередаваемое ощущение – быть первым, это всегда супер! Для спортсмена это очень важно – проявить себя, быть первым.