Пятиборье II Игр стран СНГ. Первое место у россиян, серебро взяли белорусы

Победители и призеры в смешанной эстафете по современному пятиборью определяются в Минске. На спортивных площадках Белорусского государственного университета физической культуры вместе с многочисленными болельщиками находится и наш корреспондент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности со стартов узнаем у Екатерины Вандарьевой.

Екатерина Вандарьева, корреспондент:

Мы приветствуем вас на стадионе БГУФК, где прямо сейчас завершается последний этап эстафеты микс по современному пятиборью лазар-ран. И мы уже знаем практически победителя. Первыми, к сожалению, стали россияне, ну а вторыми стала наша команда «Беларусь-1». Третий результат еще пока не известен, потому что третьими прибежали наши ребята «Беларусь-2», но, как известно, в призах может быть только одна команда от одной страны, поэтому ждем дальше, что будет известно. А я хочу напомнить, что в предыдущие дни мультифорума наша Мария Гнедчик и Мира Бурая завоевали золото в женской эстафете. Пока первая завоевывала очередную медаль, мы все-таки решили послушать Миру Буру. Насколько предсказуемое соревнование и можно ли угадать итог заранее?

Мира Бурая, двукратная победительница II Игр стран СНГ по современному пятиборью:

Я думаю, все-таки есть большая предсказуемость, но капелька везения всегда есть. Это, наверное, во время фехтования может иногда повести, именно промахнется соперник или ты, атакуя. Я думаю, что, выходя на соревнования, все прекрасно понимали, кто будет бороться за первые три места. Екатерина Вандарьева:

Кроме того, Мира Бурая стала второй в личном первенстве, уступив лишь своей напарнице, конечно, Марии Гнедчик. На самом деле это был очень эпичный забег, где буквально на последнем круге девушки опередили россиянку. Что ж, это далеко не все медали, которые пятиборцы завоевали на II Играх стран СНГ. Будем надеяться, что эти спортсмены будут большим примером для нашего подрастающего поколения.

Но мы хотим послушать все-таки нашего главного судью соревнований Максима Синицына, о котором сказал, насколько честно проходят соревнования. Возможно ли какие-то помарки, как решаются конфликтные ситуации.

Максим Синицын, главный судья соревнования:

В самой чистой дисциплине фехтования есть возможность просмотреть видеоповтор. В современном пятиборье, конечно, такой опции нет, поэтому здесь, конечно, чаще всего приходится решать заместителю главного судьи по виду, в консультациях с судей по фехтованию. Конечно, редкие случаи бывают, когда отменяется решение суди на дорожке и принимается иное. Но это очень редкий случай, никто из наших судей не хотел бы этого, потому что все хотят быть компетентными. Лично у меня такого не было. Но такое все-таки бывает.