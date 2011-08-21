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Белоруска Елена Телепушкина и Пассат стали победителями этапа Кубка мира по конному троеборью в Ратомке

21 августа 2011 13:55
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Чуть менее месяца назад они здесь же взяли первый приз. А сегодня смогли отстоять звание чемпионов.

Правда, нынешняя виктория несколько ценнее. Ведь добыта она на удлиненной дистанции – максимально приближенной по сложности к олимпийской, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кстати, благодаря успеху Телепушкина и Пассат практически гарантировали себе участие в лондонских Играх.

Елена Телепушкина, победитель этапа Кубка мира по троеборью:
Естественно, радость, гордость за свою лошадь. Я очень довольна выступлением Пассата. Это уже наша третья победа в этом году. По-моему, еще не было спортсмена, который три раза подряд выиграл такие крупные соревнования, уровня трех звезд.

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