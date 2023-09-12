Александра Саснович, обыграв 15-ю ракетку мира, вышла во второй круг турнира в США

Александра Саснович вышла во второй круг турнира категории 500 в американском Сан-Диего. Белоруска совершила мини-сенсацию, одолев в стартовом раунде 15-ю ракетку мира, швейцарку Белинду Бенчич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович была сильней в трех сетах – 6:3, 3:6, 6:2. Во втором круге Александра сыграет против американки Эммы Наварро. А вот белорусско-американский тандем Ирина Шиманович/Сабрина Сантамария в первом раунде парного разряда турнира в Сан-Диего проиграли украинско-латвийскому дуэту Людмила Киченок/Елена Остапенко со счетом 7:5, 6:7, 9:11.