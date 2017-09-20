«Ребята бились с первой до последней минуты»: «Неман» взял верх над «Юностью» в полуфинальной стадии Кубка Беларуси по хоккею
Новости Беларуси. В Кубке Беларуси по хоккею прошли первые матчи полуфинальной стадии. В Гомеле сошлись одноименный клуб и «Динамо-Молодечно». А в Минске сражались старые соперники – самые титулованные команды страны – «Юность» и «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В каком-то смысле встречи «Юности» и «Немана» стали классикой современного белорусского хоккея. Правда, в последнее время «Неман» выглядит более успешным. Очевидно, у минчан свои счеты с противником. Поражение в финале прошлого чемпионата еще не забыто. Забивать у минчан получалось, вот только пропускали хозяева чаще.
Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Я думаю, что обе команды играют в атакующий хоккей, пытаются больше атаковать, чем обороняться. Поэтому это приводит к забитым голам – то, что нравится зрителям, для которых мы играем.
Доволен тем, как мы реализовали сегодня моменты, когда нужно, довольно неплохо оборонялись. Ребята бились с первой до последней минуты, самоотверженно ложились под эту шайбу, когда нужно было.
Игра была атакующей с обеих сторон. «Юность» рвалась вперед – «Неман» ловил оппонента на контратаках. Но сравнять счет у подопечных Михаила Захарова не получалось. Последний, к слову, отсутствовал на игре.
Павел Перепехин, ассистент главного тренера ХК «Юность-Минск»:
Соперник сегодня был более удачлив. В завершение дали много шансов сопернику, теряли шайбу в простых ситуациях. В итоге пропустили много контратак, с которых соперник забивал голы.
В третьем периоде хозяева сумели подобраться к противнику на расстояние одной шайбы, но доводы «Немана» в этом матче были убедительнее: 6:4 – такой счет зафиксировала финальная сирена. Через неделю это противостояние продолжится уже в Гродно: там «Юность» будет пытаться исправить сложившуюся ситуацию.
Павел Перепехин:
В принципе, отыграть 2 гола не совсем критично. В любом случае надо выигрывать игру, поэтому будем готовиться.