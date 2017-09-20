«Ребята бились с первой до последней минуты»: «Неман» взял верх над «Юностью» в полуфинальной стадии Кубка Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. В Кубке Беларуси по хоккею прошли первые матчи полуфинальной стадии. В Гомеле сошлись одноименный клуб и «Динамо-Молодечно». А в Минске сражались старые соперники – самые титулованные команды страны – «Юность» и «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В каком-то смысле встречи «Юности» и «Немана» стали классикой современного белорусского хоккея. Правда, в последнее время «Неман» выглядит более успешным. Очевидно, у минчан свои счеты с противником. Поражение в финале прошлого чемпионата еще не забыто. Забивать у минчан получалось, вот только пропускали хозяева чаще.

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:

Я думаю, что обе команды играют в атакующий хоккей, пытаются больше атаковать, чем обороняться. Поэтому это приводит к забитым голам – то, что нравится зрителям, для которых мы играем.

Доволен тем, как мы реализовали сегодня моменты, когда нужно, довольно неплохо оборонялись. Ребята бились с первой до последней минуты, самоотверженно ложились под эту шайбу, когда нужно было. Игра была атакующей с обеих сторон. «Юность» рвалась вперед – «Неман» ловил оппонента на контратаках. Но сравнять счет у подопечных Михаила Захарова не получалось. Последний, к слову, отсутствовал на игре.

Павел Перепехин, ассистент главного тренера ХК «Юность-Минск»:

Соперник сегодня был более удачлив. В завершение дали много шансов сопернику, теряли шайбу в простых ситуациях. В итоге пропустили много контратак, с которых соперник забивал голы.