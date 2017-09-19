Игорь Криушенко назвал игроков, которых желает видеть в составе футбольной сборной Беларуси в октябре

Новости Беларуси. Главный тренер футбольной сборной Игорь Криушенко огласил расширенный список игроков, которых он желает видеть в составе команды в октябре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, через 3 недели «белыя крылы» завершат отборочный цикл к Чемпионату мира-2018. 7 октября на «Борисов-Арене» белорусы сыграют с голландцами, а 10 октября на выезде попробуют отобрать очки у сборной Франции.

В ряды национальной команды не получили приглашений Денис Лаптев (которого Криушенко обвинял в нарушении режима перед игрой со Швецией), Михаил Сиваков, допустивший грубую ошибку в том же матче, а также Егор Филипенко. По-прежнему игнорирует главный тренер Виталия Родионова: его фамилии в списке тоже нет. Зато есть 33 других игрока, значительная часть которых представляет внутренний чемпионат.