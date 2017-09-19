Прямой эфир

Игорь Криушенко назвал игроков, которых желает видеть в составе футбольной сборной Беларуси в октябре

19 сентября 2017 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главный тренер футбольной сборной Игорь Криушенко огласил расширенный список игроков, которых он желает видеть в составе команды в октябре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, через 3 недели «белыя крылы» завершат отборочный цикл к Чемпионату мира-2018. 7 октября на «Борисов-Арене» белорусы сыграют с голландцами, а 10 октября на выезде попробуют отобрать очки у сборной Франции.

В ряды национальной команды не получили приглашений Денис Лаптев (которого Криушенко обвинял в нарушении режима перед игрой со Швецией), Михаил Сиваков, допустивший грубую ошибку в том же матче, а также Егор Филипенко. По-прежнему игнорирует главный тренер Виталия Родионова: его фамилии в списке тоже нет. Зато есть 33 других игрока, значительная часть которых представляет внутренний чемпионат.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Команда – ничто без поддержки болельщиков»: «Динамо-Минск» ищет мальчика, который расплакался во время матча
18 сентября 2017 15:30

«Команда – ничто без поддержки болельщиков»: «Динамо-Минск» ищет мальчика, который расплакался во время матча

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков в программе «Неделя спорта»
18 сентября 2017 12:45

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков в программе «Неделя спорта»

47 международный турнир Гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя: итоги
18 сентября 2017 10:43

47 международный турнир Гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя: итоги