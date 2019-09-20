Ратомка принимает Международный турнир по троеборью: пары из России лидируют после первого дня соревнований

Новости Беларуси. Ратомка принимает Международный турнир по троеборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне прошел первый из трех видов программы – манежная езда.

Участие в соревнованиях принимают спортивные пары из Беларуси, России, Казахстана и Чехии. В рамках турнира проходят открытые республиканские соревнования уровня одной, двух и трех звезд. А вот на турнире уровня четырех звезд всадники сражаются не только за пьедестал, но и за рейтинговые очки для отбора на олимпиаду, а также чемпионат Европы в 2021 году.

Александр Зеленко, участник соревнований (Беларусь):

Я сегодня выступал на двух лошадях. Надеемся, что все сложится благополучно. Погодные условия особо не радуют, но наши лошади и всадники готовы к этому.

После первого соревновательного дня лидируют спортивные пары из России. Лучшими из белорусов стали Александр Фоминов с лошадью Мартини, Александр Зеленко с Карло Гранде, а также пара Ольга Комарова – Гекта.