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«Мужское занятие? Я точно так же могу заниматься». Почему девочки выбирают футбол

19 сентября 2019 20:38
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Новости Беларуси. Кто сказал, что в футболе профессионалы только мужчины? В свете последних международных тенденций женский футбол весьма привлекателен, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мужское занятие? Я точно так же могу заниматься». Почему девочки выбирают футбол-1

С каждым годом в Беларуси интерес к нему возрастает как со стороны функционеров, так и тех, кто хочет блистать на зеленом газоне.

Кто эти девчонки? Смотрите в видеоматериале Юлии Силипицкой.

Президент УЕФА: «Женщины ведут себя на поле честнее мужчин»

«Мужское занятие? Я точно так же могу заниматься». Почему девочки выбирают футбол-4

# Футбол Беларуси # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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