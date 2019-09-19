«Мужское занятие? Я точно так же могу заниматься». Почему девочки выбирают футбол

Новости Беларуси. Кто сказал, что в футболе профессионалы только мужчины? В свете последних международных тенденций женский футбол весьма привлекателен, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С каждым годом в Беларуси интерес к нему возрастает как со стороны функционеров, так и тех, кто хочет блистать на зеленом газоне.

Кто эти девчонки? Смотрите в видеоматериале Юлии Силипицкой.

Президент УЕФА: «Женщины ведут себя на поле честнее мужчин»