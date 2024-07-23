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Ращинский о выступлении сборной U17 по хоккею: «Повлиял фактор успешного выступления на турнире»

23 июля 2024 18:34
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Сборная Беларуси по хоккею U17 заняла третье место на Кубке Сириуса в Сочи. Для наших парней это лучший результат за всю историю выступления на турнире, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Ращинский о выступлении сборной U17 по хоккею: «Повлиял фактор успешного выступления на турнире»-1

23 июля они добились победы над сверстниками из Москвы. Основное время поединка завершилось со счетом 2:2. А в овертайме решающую шайбу забросил Роман Ламан.

Ращинский о выступлении сборной U17 по хоккею: «Повлиял фактор успешного выступления на турнире»-4

Андрей Ращинский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U17):
Повлиял тот фактор успешного выступления на турнире, что ребята были достаточно прилежными учениками. Они принимали тренерские установки, впитывали эту систему игры, правильно реагировали на критику.

Ращинский о выступлении сборной U17 по хоккею: «Повлиял фактор успешного выступления на турнире»-7

Роман Ламан, нападающий сборной Беларуси по хоккею (U17):
Считаю, что хорошо спрогрессировали, смотрели видео, разбирали игры, получилось больше выполнять тренерские задания. Из-за этого результат по сравнению с прошлым годом, намного сильнее команда. И дальше будем развиваться.

Ращинский о выступлении сборной U17 по хоккею: «Повлиял фактор успешного выступления на турнире»-10

Артем Шатерник, нападающий сборной Беларуси по хоккею (U17):
Очень энергозатратная игра, но результат положительный, поэтому надо жить такими днями. Это просто сумасшедшие эмоции. С каждым днем мы все лучше и лучше, потому что были и тренировки на льду, просмотры игры – это тоже тренировка мозгов.

Отметим, ранее лучшим результатом белорусских сборных была пятая позиция на Кубке Сириуса – 2022 среди игроков до 17 лет.

# Хоккей # Андрей Ращинский

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