Ращинский о выступлении сборной U17 по хоккею: «Повлиял фактор успешного выступления на турнире»

Сборная Беларуси по хоккею U17 заняла третье место на Кубке Сириуса в Сочи. Для наших парней это лучший результат за всю историю выступления на турнире, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

23 июля они добились победы над сверстниками из Москвы. Основное время поединка завершилось со счетом 2:2. А в овертайме решающую шайбу забросил Роман Ламан.

Андрей Ращинский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U17): Повлиял тот фактор успешного выступления на турнире, что ребята были достаточно прилежными учениками. Они принимали тренерские установки, впитывали эту систему игры, правильно реагировали на критику.

Роман Ламан, нападающий сборной Беларуси по хоккею (U17): Считаю, что хорошо спрогрессировали, смотрели видео, разбирали игры, получилось больше выполнять тренерские задания. Из-за этого результат по сравнению с прошлым годом, намного сильнее команда. И дальше будем развиваться.

Артем Шатерник, нападающий сборной Беларуси по хоккею (U17):

Очень энергозатратная игра, но результат положительный, поэтому надо жить такими днями. Это просто сумасшедшие эмоции. С каждым днем мы все лучше и лучше, потому что были и тренировки на льду, просмотры игры – это тоже тренировка мозгов.

Отметим, ранее лучшим результатом белорусских сборных была пятая позиция на Кубке Сириуса – 2022 среди игроков до 17 лет.