Рада быть в команде и готовиться к играм. Елена Левченко – о подготовке к матчу с командой Турции в рамках отборочного турнира ЧЕ-2019

10 февраля в столичном Дворце спорта белоруски примут главных конкуренток за лидерство группы – турчанок. Заключительные дни подготовки сборная проводит сильнейшим составом, после длительного перерыва под флаг нашей команды вернулась центровая Елена Левченко.

Елена Левченко, игрок женской сборной Беларусии по баскетболу:

Настроение хорошее, я только приехала недавно. Немножко адаптируюсь к нашей погоде. Так всё хорошо. Такое необычное чувство, давно меня здесь не было. Рада видеть девчонок, быть в команде и готовиться к этим играм.