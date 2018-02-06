Рада быть в команде и готовиться к играм. Елена Левченко – о подготовке к матчу с командой Турции в рамках отборочного турнира ЧЕ-2019

Новости Беларуси. Женская баскетбольная сборная готовится к одному из важнейших матчей евроквалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Женская баскетбольная сборная готовится к одному из важнейших матчей евроквалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
10 февраля в столичном Дворце спорта белоруски примут главных конкуренток за лидерство группы – турчанок. Заключительные дни подготовки сборная проводит сильнейшим составом, после длительного перерыва под флаг нашей команды вернулась центровая Елена Левченко.
Елена Левченко, игрок женской сборной Беларусии по баскетболу:
Настроение хорошее, я только приехала недавно. Немножко адаптируюсь к нашей погоде. Так всё хорошо. Такое необычное чувство, давно меня здесь не было. Рада видеть девчонок, быть в команде и готовиться к этим играм.
С Левченко и Бентли. Как женская сборная Беларуси готовится к матчам квалификации Евробаскета-2019. Репортаж СТВ