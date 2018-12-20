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Президентский спортивный клуб присудил именные стипендии талантливым спортсменам и тренерам

20 декабря 2018 09:47
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Новости Беларуси. Талантливые белорусские спортсмены были отмечены именными стипендиями Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Президентский спортивный клуб присудил именные стипендии талантливым спортсменам и тренерам -1

Президентский спортивный клуб присудил именные стипендии талантливым спортсменам и тренерам -3

Среди лауреатов 62 победителя и 99 призеров различных международных стартов, чьи успехи не остались незамеченными. Карина Таранда в июле 2018 года выиграла юниорский чемпионат мира и обновила рекорд страны.

Президентский спортивный клуб присудил именные стипендии талантливым спортсменам и тренерам -6

Карина Таранда, чемпионка мира среди юниоров по легкой атлетике:
Не хочется подводить свое государств. С каждым годом хочется выступать все лучше и лучше, чтобы меня знали и мне содействовали.

# Белорусские спортсмены # Карина Таранда # Фотофакт

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