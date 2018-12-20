Президентский спортивный клуб присудил именные стипендии талантливым спортсменам и тренерам

Новости Беларуси. Талантливые белорусские спортсмены были отмечены именными стипендиями Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Талантливые белорусские спортсмены были отмечены именными стипендиями Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Среди лауреатов 62 победителя и 99 призеров различных международных стартов, чьи успехи не остались незамеченными. Карина Таранда в июле 2018 года выиграла юниорский чемпионат мира и обновила рекорд страны.
Карина Таранда, чемпионка мира среди юниоров по легкой атлетике:
Не хочется подводить свое государств. С каждым годом хочется выступать все лучше и лучше, чтобы меня знали и мне содействовали.