Президентский спортивный клуб присудил именные стипендии талантливым спортсменам и тренерам

Среди лауреатов 62 победителя и 99 призеров различных международных стартов, чьи успехи не остались незамеченными. Карина Таранда в июле 2018 года выиграла юниорский чемпионат мира и обновила рекорд страны.

Карина Таранда, чемпионка мира среди юниоров по легкой атлетике:

Не хочется подводить свое государств. С каждым годом хочется выступать все лучше и лучше, чтобы меня знали и мне содействовали.