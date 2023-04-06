Прямой эфир

Около 30 спортсменов и тренеров из всех регионов Беларуси участвуют в образовательном семинаре по теннису

06 апреля 2023 16:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Акцент на детский теннис и тренерские кадры преимущественно в регионах – одно из приоритетных направлений Белорусской федерации тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске при поддержке Президентского спортивного клуба стартовал образовательный семинар для спортсменов и коучей. Участие принимают представители из всех регионов. Главными спикерами выступают члены национальной команды, а также администрация федерации.

Около 30 спортсменов и тренеров из всех регионов Беларуси участвуют в образовательном семинаре по теннису-1

Сегодня в любом спорте нельзя без общей физической подготовки. Неслучайно специалисты в этой области очень востребованы. Участник четырех олимпиад, чемпион мира по летнему биатлону Владимир Чепелин привлечен в ряды белорусского тенниса.

Около 30 спортсменов и тренеров из всех регионов Беларуси участвуют в образовательном семинаре по теннису-4

Владимир Чепелин, старший тренер национальной команды по теннису (общефизическая подготовка):
Пришлось поразвиваться немного в другом направлении. Сегодня ощущаю, что я помогаю спортсменам, мне это приносит удовольствие. На регионах интересует, какие упражнения поделать, как выстроить программу, вместе связать ОФП и теннис. Как выстроить, чтобы они успевали восстанавливаться после тенниса. Именно это и даст толчок в результате.

Около 30 спортсменов и тренеров из всех регионов Беларуси участвуют в образовательном семинаре по теннису-7

Ирина Хрипач, заместитель председателя теннисной федерации Беларуси:
Школа детского тенниса в Беларуси всегда была сильна: и в советское время, и в наше время. Это базовая подготовка, на которой все потом строится. И Арина Соболенко была воспитана здесь, и Илья Ивашко, Егор Герасимов, Саша Саснович – все получили базовую подготовку здесь. На ней все потом и строится. Поэтому, конечно, мы не форсируем, но стараемся держать те традиции, которые были заложены еще в советское время.

Семинар завершится 8 апреля. Участники проекта будут задействованы в трех модулях: практика, теория и психология.

# Теннис # Ирина Хрипач # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Повтори за чемпионом». НОК Беларуси запустил свой челлендж
06 апреля 2023 14:46

«Повтори за чемпионом». НОК Беларуси запустил свой челлендж

ФИФА обновила рейтинг сборных. Беларусь потеряла одну строчку
06 апреля 2023 14:14

ФИФА обновила рейтинг сборных. Беларусь потеряла одну строчку

Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на дистанции 50 метров брассом
06 апреля 2023 13:49

Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на дистанции 50 метров брассом