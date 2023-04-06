Около 30 спортсменов и тренеров из всех регионов Беларуси участвуют в образовательном семинаре по теннису
Новости Беларуси. Акцент на детский теннис и тренерские кадры преимущественно в регионах – одно из приоритетных направлений Белорусской федерации тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске при поддержке Президентского спортивного клуба стартовал образовательный семинар для спортсменов и коучей. Участие принимают представители из всех регионов. Главными спикерами выступают члены национальной команды, а также администрация федерации.
Сегодня в любом спорте нельзя без общей физической подготовки. Неслучайно специалисты в этой области очень востребованы. Участник четырех олимпиад, чемпион мира по летнему биатлону Владимир Чепелин привлечен в ряды белорусского тенниса.
Владимир Чепелин, старший тренер национальной команды по теннису (общефизическая подготовка):
Пришлось поразвиваться немного в другом направлении. Сегодня ощущаю, что я помогаю спортсменам, мне это приносит удовольствие. На регионах интересует, какие упражнения поделать, как выстроить программу, вместе связать ОФП и теннис. Как выстроить, чтобы они успевали восстанавливаться после тенниса. Именно это и даст толчок в результате.
Ирина Хрипач, заместитель председателя теннисной федерации Беларуси:
Школа детского тенниса в Беларуси всегда была сильна: и в советское время, и в наше время. Это базовая подготовка, на которой все потом строится. И Арина Соболенко была воспитана здесь, и Илья Ивашко, Егор Герасимов, Саша Саснович – все получили базовую подготовку здесь. На ней все потом и строится. Поэтому, конечно, мы не форсируем, но стараемся держать те традиции, которые были заложены еще в советское время.
Семинар завершится 8 апреля. Участники проекта будут задействованы в трех модулях: практика, теория и психология.