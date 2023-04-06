Около 30 спортсменов и тренеров из всех регионов Беларуси участвуют в образовательном семинаре по теннису

Новости Беларуси. Акцент на детский теннис и тренерские кадры преимущественно в регионах – одно из приоритетных направлений Белорусской федерации тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске при поддержке Президентского спортивного клуба стартовал образовательный семинар для спортсменов и коучей. Участие принимают представители из всех регионов. Главными спикерами выступают члены национальной команды, а также администрация федерации.

Сегодня в любом спорте нельзя без общей физической подготовки. Неслучайно специалисты в этой области очень востребованы. Участник четырех олимпиад, чемпион мира по летнему биатлону Владимир Чепелин привлечен в ряды белорусского тенниса.

Владимир Чепелин, старший тренер национальной команды по теннису (общефизическая подготовка):

Пришлось поразвиваться немного в другом направлении. Сегодня ощущаю, что я помогаю спортсменам, мне это приносит удовольствие. На регионах интересует, какие упражнения поделать, как выстроить программу, вместе связать ОФП и теннис. Как выстроить, чтобы они успевали восстанавливаться после тенниса. Именно это и даст толчок в результате.