Более 80 подростков выступили в республиканском инклюзивном турнире по баскетболу в Лиде

Новости Беларуси. Лида приняла республиканский турнир по баскетболу, в нем участвовали необычные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это совместный проект «Спешиал Олимпикс» и Президентского спортивного клуба.

Для ребят с нарушениями интеллектуального развития выход на спортивные площадки – огромное достижение. На турнир заявилось семь дружин со всей республики. Команды были разделены на два дивизиона, и каждый определял сильнейшего в своей группе. Победители и призеры были отмечены наградами. А для тех, кто остался за чертой пьедестала, приготовили наградные ленты.

Отметим, занятия спортом дают возможность ребятам адаптироваться в социуме и способствуют гармоничному развитию личности, пусть и инклюзивный. Тем более для таких людей проводится специальная олимпиада, в которой принимают участие представители 180 стран мира.