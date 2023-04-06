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Более 80 подростков выступили в республиканском инклюзивном турнире по баскетболу в Лиде

06 апреля 2023 16:19
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Новости Беларуси. Лида приняла республиканский турнир по баскетболу, в нем участвовали необычные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это совместный проект «Спешиал Олимпикс» и Президентского спортивного клуба.

Более 80 подростков выступили в республиканском инклюзивном турнире по баскетболу в Лиде-1

Для ребят с нарушениями интеллектуального развития выход на спортивные площадки – огромное достижение. На турнир заявилось семь дружин со всей республики. Команды были разделены на два дивизиона, и каждый определял сильнейшего в своей группе. Победители и призеры были отмечены наградами. А для тех, кто остался за чертой пьедестала, приготовили наградные ленты.

Отметим, занятия спортом дают возможность ребятам адаптироваться в социуме и способствуют гармоничному развитию личности, пусть и инклюзивный. Тем более для таких людей проводится специальная олимпиада, в которой принимают участие представители 180 стран мира.

Более 80 подростков выступили в республиканском инклюзивном турнире по баскетболу в Лиде-4

Лариса Таболина, исполнительный директор «Спешиал Олимпикс»:
Мы очень рады, благодарны, что нас принимает лидская земля, этот город с богатыми традициями, богатой историей, очень интересной современностью. Мы здесь уже не первый раз, в прошлом году мы проводили здесь турнир по футболу. А сегодня в республиканском турнире по баскетболу принимают участие более 80 человек из всех регионов Беларуси. Это воспитанники и учащиеся вспомогательных школ-интернатов, домов-интернатов.

Более 80 подростков выступили в республиканском инклюзивном турнире по баскетболу в Лиде-7

Александр Макей, начальник отдела спорта и туризма Лидского райисполкома:
Для детей и подростков это мероприятие, конечно же, имеет большое значение, так как всем важно заниматься физической культурой и спортом, поддерживать здоровый образ жизни.

Более 80 подростков выступили в республиканском инклюзивном турнире по баскетболу в Лиде-10

Это не единственный совместный проект «Спешиал Олимпикс» и Президентского спортивного клуба. Уже на протяжении четырех лет сотрудничества в разных городах и местечках нашей страны проходили и будут проходить различные спортивные праздники и состязания. Для необычных спортсменов это и есть смысл жизни.

# Баскетбол # Лариса Таболина # Фотофакт

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