Более 80 подростков выступили в республиканском инклюзивном турнире по баскетболу в Лиде

Новости Беларуси. Лида приняла республиканский турнир по баскетболу, в нем участвовали необычные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это совместный проект «Спешиал Олимпикс» и Президентского спортивного клуба.
Новости Беларуси. Лида приняла республиканский турнир по баскетболу, в нем участвовали необычные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это совместный проект «Спешиал Олимпикс» и Президентского спортивного клуба.
Для ребят с нарушениями интеллектуального развития выход на спортивные площадки – огромное достижение. На турнир заявилось семь дружин со всей республики. Команды были разделены на два дивизиона, и каждый определял сильнейшего в своей группе. Победители и призеры были отмечены наградами. А для тех, кто остался за чертой пьедестала, приготовили наградные ленты.
Отметим, занятия спортом дают возможность ребятам адаптироваться в социуме и способствуют гармоничному развитию личности, пусть и инклюзивный. Тем более для таких людей проводится специальная олимпиада, в которой принимают участие представители 180 стран мира.
Лариса Таболина, исполнительный директор «Спешиал Олимпикс»:
Мы очень рады, благодарны, что нас принимает лидская земля, этот город с богатыми традициями, богатой историей, очень интересной современностью. Мы здесь уже не первый раз, в прошлом году мы проводили здесь турнир по футболу. А сегодня в республиканском турнире по баскетболу принимают участие более 80 человек из всех регионов Беларуси. Это воспитанники и учащиеся вспомогательных школ-интернатов, домов-интернатов.
Александр Макей, начальник отдела спорта и туризма Лидского райисполкома:
Для детей и подростков это мероприятие, конечно же, имеет большое значение, так как всем важно заниматься физической культурой и спортом, поддерживать здоровый образ жизни.
Это не единственный совместный проект «Спешиал Олимпикс» и Президентского спортивного клуба. Уже на протяжении четырех лет сотрудничества в разных городах и местечках нашей страны проходили и будут проходить различные спортивные праздники и состязания. Для необычных спортсменов это и есть смысл жизни.