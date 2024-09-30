Прямой эфир

Президент НОК Беларуси встретился с главой международного комитета «Дети Азии»

30 сентября 2024 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко провел встречу с главой международного комитета «Дети Азии» Владимиром Максимовым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Президент НОК Беларуси встретился с главой международного комитета «Дети Азии»-1

Руководитель оргкомитета мультифорума выразил благодарность белорусской команде и отметил важную роль отечественных спортсменов в этих стартах. Наши юные атлеты традиционно находятся на ведущих ролях и занимают высокие места в медальном зачете. В свою очередь глава НОК подчеркнул, что для ребят очень важно выступать под государственными флагом и гимном. Наша страна будет принимать участие в предстоящих состязаниях.

# НОК Беларуси # Спортивные соревнования # Виктор Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине
30 сентября 2024 19:56

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Пекине

Определён окончательный состав сборной Беларуси на октябрьские матчи Лиги наций
30 сентября 2024 14:17

Определён окончательный состав сборной Беларуси на октябрьские матчи Лиги наций

Белорусы вошли в число лучших игроков международного турнира по настольному теннису
30 сентября 2024 14:16

Белорусы вошли в число лучших игроков международного турнира по настольному теннису