Президент НОК Беларуси встретился с главой международного комитета «Дети Азии»

Руководитель оргкомитета мультифорума выразил благодарность белорусской команде и отметил важную роль отечественных спортсменов в этих стартах. Наши юные атлеты традиционно находятся на ведущих ролях и занимают высокие места в медальном зачете. В свою очередь глава НОК подчеркнул, что для ребят очень важно выступать под государственными флагом и гимном. Наша страна будет принимать участие в предстоящих состязаниях.