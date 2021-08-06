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Преодолел 50 км за 4 часа. В спортивной ходьбе марафонец Дмитрий Дюбин завершил дистанцию на 22-м месте

06 августа 2021 16:22
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Новости Беларуси. В спортивной ходьбе наш марафонец Дмитрий Дюбин завершил свою дистанцию на 22-м месте итогового протокола, преодолев 50 километров за 4 часа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победил представитель Польши.

Преодолел 50 км за 4 часа. В спортивной ходьбе марафонец Дмитрий Дюбин завершил дистанцию на 22-м месте-1

В женской спортивной ходьбе на 20 километров финишировали три наших спортсменки. Анастасия Раровская заняла 23-е место, Анна Драбеня – 31-е. Виктория Ращупкина расположилась на 49-м месте.

# Олимпиада 2020 # Дмитрий Дюбин # Анастасия Раровская # Анна Драбеня # Виктория Ращупкина # Фотофакт

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