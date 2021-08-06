Гимнастки Алина Горносько и Анастасия Салос вышли в финал Олимпиады

Новости Беларуси. Успехом для белорусских спортсменок завершилась квалификация в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Успехом для белорусских спортсменок завершилась квалификация в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По итогам выступления Алина Горносько расположилась на 4-й позиции, а Анастасия Салос – на 5-й.
Эти результаты обеспечили нашим спортсменкам выход в финал, где они сразятся за медали.