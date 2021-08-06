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Гимнастки Алина Горносько и Анастасия Салос вышли в финал Олимпиады

06 августа 2021 16:19
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Новости Беларуси. Успехом для белорусских спортсменок завершилась квалификация в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Гимнастки Алина Горносько и Анастасия Салос вышли в финал Олимпиады-1

По итогам выступления Алина Горносько расположилась на 4-й позиции, а Анастасия Салос – на 5-й.

Гимнастки Алина Горносько и Анастасия Салос вышли в финал Олимпиады-4

Эти результаты обеспечили нашим спортсменкам выход в финал, где они сразятся за медали.

# Олимпиада 2020 # Алина Горносько # Анастасия Салос # Фотофакт

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