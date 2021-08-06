Экс-главный тренер сборной Беларуси по борьбе: нашему борцу чуть-чуть не хватило международного опыта

Новости Беларуси. Двойной, а в целом даже тройной успех белорусских борцов на Олимпийских играх в Токио в интервью нашему телеканалу прокомментировал экс-главный тренер национальной сборной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Мурзенков, экс-главный тренер сборной Беларуси по борьбе:

Серебряные медали не хуже золота. Я хочу рассматривать весь комплекс поединков. Например, счет в схватке нашего борца с российским борцом Сидаковым ни о чем не говорит. Нашему борцу чуть-чуть не хватило международного опыта, он тактически просто-напросто проиграл. Но надо отдать ему должное – во всех предыдущих схватках, где он был на высоте положения.

Основные медали в борьбе идут от нашего мэтра Александра Васильевича Медведя, и это хорошая традиция. Я хочу сказать, что мы стараемся изо всех сил. Наши борцы продолжат его традицию. Я думаю, что если мы будем и дальше так двигаться, то будет у нас и золото.