Прекрасные половины белорусских футболистов поддержали своих мужчин перед матчами Минского «Динамо» и Борисовского «БАТЭ»

Впервые в истории белорусского футбола сразу две белорусские команды вышли в групповые стадии Еврокубков. Минское «Динамо» и Борисовское «БАТЭ» сыграют свои матчи 17 и 18 сентября. В студии программы «УТРО» на СТВ - девушка Андрея Залеского Анна Голикова, жена защитника «Динамо» Сергея Концевого- Надина с сыном Тимофеем, Марина Некрасова-Гутор, супруга вратаря команды, лучшего футболиста Беларуси 2011 года Александра Гутора.

Часто ли удается поехать со своими вторыми половинками, действительно поддержать и насколько, по мнению ваших мужчин, вы являетесь поддержкой?

Марина Некрасова-Гутор:

Мы стараемся посещать матчи и поддерживать своих мужей на трибунах. Конечно, иногда не получается из-за работы, тогда мы стараемся сидеть у телевизора и посылаем им свои флюиды, положительную энергетику.

Должны ли жены футболистов разбираться в футболе?

Анна Голикова:

Понимать, конечно, нужно. Но разбираться досконально, мне кажется, не стоит. В любом случае мы должны поддерживать независимо от результата. И не важно, разбираешься ли ты на все сто процентов, или нет.