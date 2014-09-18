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  • Прекрасные половины белорусских футболистов поддержали своих мужчин перед матчами Минского «Динамо» и Борисовского «БАТЭ»

Прекрасные половины белорусских футболистов поддержали своих мужчин перед матчами Минского «Динамо» и Борисовского «БАТЭ»

18 сентября 2014 10:46
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Впервые в истории белорусского футбола сразу две белорусские команды вышли в групповые стадии Еврокубков. Минское «Динамо» и Борисовское «БАТЭ» сыграют свои матчи 17 и 18 сентября. В студии программы «УТРО» на СТВ - девушка Андрея Залеского Анна Голикова, жена защитника «Динамо» Сергея Концевого-  Надина с сыном Тимофеем, Марина Некрасова-Гутор, супруга вратаря команды, лучшего футболиста Беларуси 2011 года Александра Гутора.

Часто ли удается поехать со своими вторыми половинками, действительно поддержать и насколько, по мнению ваших мужчин, вы являетесь поддержкой?

Марина Некрасова-Гутор:
Мы стараемся посещать матчи и поддерживать своих мужей на трибунах. Конечно, иногда не получается из-за работы, тогда мы стараемся сидеть у телевизора и посылаем им свои флюиды, положительную энергетику. 

Должны ли жены футболистов разбираться в футболе?

Анна Голикова:
Понимать, конечно, нужно. Но разбираться досконально, мне кажется, не стоит. В любом случае мы должны поддерживать независимо от результата. И не важно, разбираешься ли ты на все сто процентов, или нет.

Хотелось бы пожелать всем беларусам: поддерживать спортсменов не только во время их успеха. Поддерживать их независимо от результата. Это очень важно как для спортсменов, так и для каждого человека...  

# Футбол # Фотофакт # Марина Некрасова-Гутор # Анна Голикова # Надина Концевая # Тимофей

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