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Правила жизни чемпионов. НОК запускает новый проект об известных спортсменах Беларуси

22 июня 2021 20:33
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Новости Беларуси. 23 июня, в Международный Олимпийский день, выйдет в свет первый выпуск фильма «Правила жизни белорусских спортсменов», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный проект посвящен 30-летию Национального олимпийского комитета Беларуси.

Правила жизни чемпионов. НОК запускает новый проект об известных спортсменах Беларуси-1

В основе сюжетной линии каждой серии лежит портретное интервью с именитым белорусским спортсменом как советского, так и суверенного периода. Главный герой расскажет о своих правилах в жизни, которые помогли ему добиться успеха.

Правила жизни чемпионов. НОК запускает новый проект об известных спортсменах Беларуси-4

Первый ролик будет посвящен легендарному борцу Александру Медведю, следующим героем станет Дарья Домрачева.

Правила жизни чемпионов. НОК запускает новый проект об известных спортсменах Беларуси-7

Планируется, что ролики будут выходить раз в неделю и будут транслироваться на YouTube-канале TEAM BY и в социальных сетях Национального олимпийского комитета.

# Белорусские спортсмены # Александр Медведь # Дарья Домрачева # Фотофакт

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