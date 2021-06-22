Правила жизни чемпионов. НОК запускает новый проект об известных спортсменах Беларуси

Новости Беларуси. 23 июня, в Международный Олимпийский день, выйдет в свет первый выпуск фильма «Правила жизни белорусских спортсменов», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный проект посвящен 30-летию Национального олимпийского комитета Беларуси.

В основе сюжетной линии каждой серии лежит портретное интервью с именитым белорусским спортсменом как советского, так и суверенного периода. Главный герой расскажет о своих правилах в жизни, которые помогли ему добиться успеха.

Первый ролик будет посвящен легендарному борцу Александру Медведю, следующим героем станет Дарья Домрачева.