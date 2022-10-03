«Появился шанс проявить себя». Белорусская сборная по гандболу сыграла против сборной клубов

Вместо зарубежной дружины национальная команда Беларуси сыграла против сборной клубов. И дважды сильнее оказались подопечные Александра Сытько. Во втором спарринге национальная сборная одержала победу со счетом 27:21. Не сидели без дела и юные гандболистки. Юниорки дважды сыграли между собой. Оба раза викторию праздновали девушки 2004-2005 годов рождения.

Александр Сытько, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

У них сейчас появился шанс проявить себя, потому что они были вызваны на сбор национальной сборной. Мы посмотрели их в деле на данный момент против игр между собой. Обозначили те ошибки, которые были указаны им накануне игры молодежной юниорской сборной. Поэтому сейчас немножечко оковы у них спали, они сыграли чуть более динамично, что вылилось в определенную результативность. Поэтому определенные моменты вызывают радость.