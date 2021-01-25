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После семи этапов КМ по биатлону женская сборная Беларуси занимает в Кубке наций 6 место

25 января 2021 11:28
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Новости Беларуси. В заключительный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце белоруски замкнули сильнейший квинтет в эстафетной гонке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После семи этапов КМ по биатлону женская сборная Беларуси занимает в Кубке наций 6 место-1

Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола уступили победительницам, российским девушкам, 46,5 секунд и использовали 14 дополнительных патронов.

После семи этапов Кубка мира женская сборная Беларуси занимает в Кубке наций 6-е место, а наши мужчины по-прежнему на 8-й позиции.

После семи этапов КМ по биатлону женская сборная Беларуси занимает в Кубке наций 6 место-4

Сейчас в Кубке мира пауза. Следующий старт у биатлонистов – чемпионат мира, который пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Елена Кручинкина # Анна Сола # Фотофакт

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