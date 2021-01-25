После семи этапов КМ по биатлону женская сборная Беларуси занимает в Кубке наций 6 место

Новости Беларуси. В заключительный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце белоруски замкнули сильнейший квинтет в эстафетной гонке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола уступили победительницам, российским девушкам, 46,5 секунд и использовали 14 дополнительных патронов. После семи этапов Кубка мира женская сборная Беларуси занимает в Кубке наций 6-е место, а наши мужчины по-прежнему на 8-й позиции.