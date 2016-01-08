После финала Рождественского турнира Александр Лукашенко подарил детям свою амуницию, одному из журналистов – клюшку с автографом

Новости Беларуси. Беларусь в девятый раз в истории стала обладателем главного трофея Рождественского турнира по хоккею. Со счетом 2-1 в финальном матче наша ледовая дружина одолела соперников из Финляндии. В чем же была интрига заключительного сражения? Кто решил в мужской игре применить грубую мужскую силу? И кому досталась клюшка первого номера команды-победителя? Обо всем подробнее расскажет Алексей Мартиненок, корреспондент СТВ.

За два часа до начала матча у «Чижовка-Арены» — все признаки аншлага. Чтобы поддержать своих фаворитов, съехались болельщики со всей страны. Спортивное зрелище экстра-класса уже стало визитной карточкой Беларуси в праздничные рождественские дни. Кульминация — финальный матч — всегда проходит в очень напряженной борьбе, порой даже забываешь, что турнир любительский. Афиша 2016: «Беларусь-Финляндия».

Болельщики:

Победы только.

Я жду красивой игры.

Пришли первый раз, прекрасное настроение. Верим в победу нашей команды.

У нас семейная традиция — на протяжении лет пяти мы каждый год приезжаем на хоккей. Болеем за наших.

Это первый финал за всю историю Рождественского турнира, в котором не участвует российская команда. Разрушителями легенд стали финны: скандинавы привезли в Минск по-настоящему боевой состав, чего не скажешь об экс-фаворитах. Вот и сработало известное правило «побеждает сильнейший». Более того, Россия на этот раз и вовсе осталась без медалей. Днем за бронзу сражались команды Швеции и Словакии. Последние к этому решающему матчу разыгрались не на шутку. 17-3. С рекордным для турнира счетом скандинавы были разгромлены. Словаки с третьей попытки добыли драгоценные металлы в Минске.

Мирослав Шатан, игрок национальной команды Словакии по хоккею:

С такой поддержкой играть гораздо приятнее. Мы хорошо провели время на турнире. Результат, в принципе, не так уж и важен по сравнению с тем, чтобы плечом к плечу с коллегами по команде противостоять на льду сильным соперникам.

Белорусская дружина, не изменив традициям, в двенадцатый раз кряду дошла до финального поединка. Соперник на этот раз предельно мотивирован. Молодежная сборная Финляндии только что победила на чемпионате мира. Вот и ветераны вышли на лед с огромным желанием повторить успех своего подрастающего поколения. С первых минут завязалась бескомпромиссная борьба за заветный трофей. И совсем скоро за белорусскими воротами зажгли сирену. Гости повели в счете.

Теди Салютский, игрок национальной команды Финляндии по хоккею:

Это хороший хоккей, мы играем на высоких скоростях, забросили важную шайбу и будем стараться удержать наше преимущество.

Денис Матюхин, игрок команды Президента Республики Беларусь по хоккею:

Неплохая игра, неплохое движение. Но финны сделали, скажем, один опасный момент и сразу забили нам гол, нам необходимо добавить движения. Я думаю, все у нас получится.

Финская сборная до этого шесть раз занимала третье место на турнире. И это дебют в финале турнира. Но получить «золото» с первой пробы — очень сложно. Белорусы, тем более при поддержке своих трибун, клюшки опускать не собирались и вскоре сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Болельщики:

Впечатления огромные. Борьба захватывающая очень, мы надеемся, что Беларусь победит. Болеем за Беларусь.

Традиция нашей семьи — Рождество встречать на финале Рождественского турнира на приз Президента. Для нас это уже восьмой, несмотря на то, что их 12. Дети растут и для них хоккей на Рождество — это добрая традиция всей семьей собраться не только за рождественским столом, елкой, а потом на хоккее завершить.

Ближе к концу поединка страсти разгорелись не на шутку. В нескольких эпизодах даже такие опытные игроки не смогли совладать с эмоциями. Борьба продолжалась до последних минут.

За такой настоящий дух соперничества зрители и любят хоккей.

Финальные цифры на табло — 2-1 в пользу хозяев. Это девятый трофей Рождественского турнира, который завоевала белорусская сборная. Красочная церемония награждения стала финальным аккордом соревнований, которые подарили огромное количество положительных эмоций и зрителям, и игрокам.

Олег Антоненко, игрок команды Президента Республики Беларусь по хоккею:

Массу удовольствия, массу положительных эмоций мы доставили нашим болельщикам, родным, близким. Мне кажется, это суперзрелище, которое незабываемо.

Тимо Вертала, игрок национальной команды Финляндии по хоккею:

Это был замечательный турнир. И мы, и болельщики получили массу удовольствия. Я обязательно приеду в Минск еще.

Конечно же, спортсмены подарками поблагодарили зрителей за поддержку, а маленьким хоккеистам на память достался настоящий эксклюзив. Первый номер белорусской команды откликнулся на просьбу и передал детям свою личную амуницию. Александр Лукашенко пообщался с прессой и отметил, на сколько серьезными на этот раз были соперники.

Александр Лукашенко:

Появились очень сильные команды, очень сильные, которые могу спокойно играть в чемпионатах своих стран. Что в белорусском чемпионате – это точно. Вот это самое запоминающееся. Это говорит о том, что турнир приобретает все большую популярность. И я уже вижу замашки некоторых других команд, которые в следующий раз приедут. Словаки сказали, Шуплер, тренер их, сказал: «Приедем с лучшей командой». Я говорю: «А мы вас к россиянам поставим». Россия в будущем году присылает тоже суперкоманду.

Арабы меня поразили. Я же начинал там хоккей. Мы приехали туда, там какой-то захудалый кусок льда был. Сегодня там катки строятся и ребята как катаются. Молодцы. Их учат и канадцы, и американцы. И первыми тренерами, которые там были, это Толя Варивончик и Файков. Поэтому наши тренеры были первыми там.

Журналист:

Александр Григорьевич, 12 турниров уже провели. На Ваш взгляд, какой вам запомнился больше всего? Ваши личные впечатления.

Александр Лукашенко:

Конечно, последний турнир и первый.

Многие в этом году подметили тот факт, что белорусам сразу несколько игр дались с большим трудом.

Александр Лукашенко:

Честно говоря, не думали, что победим. Со словаками было очень тяжело, но что финны так напрягутся, мы не думали. Умные, толковые, сильные ребята. Они жизнь отдали хоккею.

Журналист:

Много звезд, в том числе НХЛ, приезжали за эти 12 лет. Чья игра запомнилась Вам больше всего?

Александр Лукашенко:

Вратаря финского.

Один из журналистов после интервью тоже получил символический подарок: клюшку с автографом Президента. По словам нового владельца, она в ближайшее время будет выставлена на благотворительный аукцион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.